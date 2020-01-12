На Урале скончался восьмилетний мальчик, раненный в голову пьяным мужчиной

Ребенок находился в коме несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге скончался восьмилетний ребенок, которому в августе 2019 года случайно прострелил голову сосед. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. О смерти мальчика 12 января сообщили его родные через социальную сеть «ВКонтакте».

«Земля тебе пухом, мы тебя все очень сильно любим, ты был любимым братом», — говорится в сообщении сестры мальчика. Позже репост записи сделала и мать ребенка.

Как ранее рассказывало «URA.RU», трагедия произошла в коллективном саду под Нижним Тагилом. В тот день пьяная компания устроила стрельбу по пустым банкам, находившимся недалеко от тарзанки. Одна из пуль попала ребенку в голову, пока он ожидал своей очереди покататься. Подозреваемый с места ЧП скрылся, но позже его нашли. В спасении ребенка принимал участие доктор Леонид Рошаль.