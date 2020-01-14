Инсайд: ответственная за СМИ Ханты-Мансийска покидает свой пост на фоне конфликта

Начальник управления общественных связей администрации Ханты-Мансийска Наталья Корчагина покидает свой пост из-за давно накопившихся разногласий с главой города. Об этом «URA.RU» рассказали собственные источники в городской администрации.
«Разногласия копились несколько лет. Где-то Корчагина открыто не соглашалась с шефом, либо завуалировано давала понять, что не разделяет его взгляды на работу управления. В результате все это накопилось и вылилось в увольнение», — говорит инсайдер.
Эту информацию «URA.RU» опровергает сама Корчагина. «Решение о своем уходе я приняла еще в прошлом году. Ухожу на позитивной ноте. Благодарю Максима Павловича (Максима Ряшина — главу Ханты-Мансийска — ред.) за возможность работать в одной команде и попробовать себя в интересных проектах», — заявила Корчагина и добавила, что покидать югорскую столицу не планирует.
Последний рабочий день Корчагиной — пятница этой недели, но она уже передает полномочия. «Временно исполнять обязанности начальника управления общественных связей администрации Ханты-Мансийска будет начальник отдела по работе со СМИ Дмитрий Наумов», — добавила советник главы города Виктория Белозерова.