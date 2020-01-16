Кандидат в премьеры Мишустин прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, мишустин михаил, шаталов сергей
По словам политика, пенсионную систему не стоит менятьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент РФ Владимир Путин рассматривает в качестве нового премьер-министра, заявил, что правительству не стоит отменять пенсионную реформу.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется», — высказался Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, передает «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Госдуму на пост нового главы правительства, напоминает телеканал 360. До этого спустя несколько часов после послания Путина Федеральному собранию действующий премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке своего правительства. По его мнению, это позволит президенту воплотить в реальность предложенные изменения в Конституцию РФ, передает агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...