Кандидат в премьеры Мишустин прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы

По словам политика, пенсионную систему не стоит менять Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент РФ Владимир Путин рассматривает в качестве нового премьер-министра, заявил, что правительству не стоит отменять пенсионную реформу.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется», — высказался Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, передает «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Госдуму на пост нового главы правительства, напоминает телеканал 360. До этого спустя несколько часов после послания Путина Федеральному собранию действующий премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке своего правительства. По его мнению, это позволит президенту воплотить в реальность предложенные изменения в Конституцию РФ, передает агентство Nation News.