Кандидат в премьеры Мишустин прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент РФ Владимир Путин рассматривает в качестве нового премьер-министра, заявил, что правительству не стоит отменять пенсионную реформу.
«Лучше ничего не трогать, мне кажется», — высказался Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, передает «Интерфакс».
Ранее Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Госдуму на пост нового главы правительства, напоминает телеканал 360. До этого спустя несколько часов после послания Путина Федеральному собранию действующий премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке своего правительства. По его мнению, это позволит президенту воплотить в реальность предложенные изменения в Конституцию РФ, передает агентство Nation News.