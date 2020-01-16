В правительстве Челябинской области произошла новая отставка

Александр Барановский оставил должность с пятницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский отправлен в отставку. Соответствующий документ подписал вице-губернатор Виктор Мамин, замещавший главу региона Алексея Текслера на время командировки в Москву.

«Уволить Барановского Александра Валерьевич с 17 января 2020 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале деловой информации. Два года назад Барановский рассматривался как кандидат на пост главы управления лесами.

Сам чиновник на момент подготовки новости был недоступен для комментариев. По данным «URA.RU», после увольнения он займется бизнесом, связанным с лесным хозяйством. Его место в ведомстве займет руководитель одного из лесничеств региона.