Челябинскую область накроет снежный шторм

Непогода придет на Урал в ночь на пятницу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ночью и утром 17 января в горных районах Челябинской области прогнозируются интенсивные осадки и ветер до 22 метров в секунду. Возможны увеличение числа ДТП и заторы на дорогах, сообщили «URA.RU» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ожидаются сильный и очень сильный снег, мокрый снег и дождь, при усилении ветра до 17-22 м/с. Местами возможно сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах, в горах — сильная гололедица», — пояснили в пресс-службе управления.

Водителей просят быть особо внимательными на дорогах, принимая во внимание погодные условия. Для тех, у кого возникли проблемы на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, работает круглосуточный телефон диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63.