20 января 2020

Общественная палата узнала отношение россиян к длинным новогодним каникулам

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Новогодняя Москва. Москва, новогодняя елка, гим, новый год, иллюминация, манежная площадь, манежка, государственный исторический музей
Большинство опрошенных выступили за сохранение длинных выходныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти 70% россиян выступают за сохранение длительных новогодних каникул. Такой вывод следует из результатов опроса, который провела Общественная палата в социальных сетях.

Исследование «Новогодние праздники — работать или отдыхать?» во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Telegram, как отмечается, проводилось с 13 по 19 января этого года. «Большинство проголосовавших (69%) ответили, что продолжительность новогодних праздников с 1 по 8 января следует сохранить», — приводит РИА «Новости» сообщение Общественной палаты.

Еще 16% опрошенных выступили за то, чтобы сократить количество выходных дней и выходить на работу раньше. 15% респондентов считают, что каникулы можно завершать уже 2 января. В течение недели участие в голосовании приняли больше 200 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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