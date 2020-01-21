Общественная палата узнала отношение россиян к длинным новогодним каникулам

Почти 70% россиян выступают за сохранение длительных новогодних каникул. Такой вывод следует из результатов опроса, который провела Общественная палата в социальных сетях.
Исследование «Новогодние праздники — работать или отдыхать?» во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Telegram, как отмечается, проводилось с 13 по 19 января этого года. «Большинство проголосовавших (69%) ответили, что продолжительность новогодних праздников с 1 по 8 января следует сохранить», — приводит РИА «Новости» сообщение Общественной палаты.
Еще 16% опрошенных выступили за то, чтобы сократить количество выходных дней и выходить на работу раньше. 15% респондентов считают, что каникулы можно завершать уже 2 января. В течение недели участие в голосовании приняли больше 200 человек.