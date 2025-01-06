Украинский автор песен для эстрады РФ погиб за Россию на СВО: чем известен поэт Гегельский

Поэт-песенник Олег Гегельский, член Союза писателей и Русского географического общества, ветеран, погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Его жена Полина Гегельская сообщила, что мужчина попал под обстрел ВСУ. Поэт писал песни для таких звезд российской эстрады, как Лариса Долина, Валерий Леонтьев и других. Чем известен Олег Гегельский — в материале URA.RU.
Биография
Олег Гегельский появился на свет в 1964 году в Черкассах Украинской ССР. Он получил три высших образования — музыкальное, педагогическое и гуманитарное. У Гегельского также было звание мастера спорта по многоборью.
Поэт служил снайпером в спецназе, участвовал в конфликтах в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранение. После этого он увлекся выживанием и оказанием первой медицинской помощи. Гегельский совместно с Русланом Осташко даже запустил проект, который был посвящен выживанию в экстремальных условиях, а позже открыл школу выживания. Олег за свою жизнь успел поработать охотоведом в Сихотэ-Алине и в Уссурийском крае, на золотодобыче в Бодайбо, в экспедициях в Заполярье.
Карьера поэта-песенника
За свою карьеру поэта Олег Гегельский написал свыше 100 стихотворений, которые впоследствии стали текстами песен. Он посвящал свои произведения разным темам, в том числе и военным. По словам друга Олега Руслана Осташко, Гегельский формировал в стихотворениях смыслы.
"Для меня Олег Гегельский — великий поэт, который писал про смыслы. Не просто красиво рифмовал слова, а формировал смыслы, которые были мне очень понятны и близки", — рассказал Осташко.
Тексты, написанные Гегельским, использовали в песнях такие звезды российской эстрады, как Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Любовь Успенская, Анжелика Варум, Наташа Королева и Николай Носков. С последним, по воспоминаниям супруги погибшего Полины Гегельской, у Олега была особая связь. Он написал шесть композиций для музыкального альбома Носкова «По пояс в небе». Всего в альбоме было 10 песен. Сейчас композиции Гегельского поют в Донбассе.
Кроме того, Олег Гегельский состоял в Союзе писателей и в Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов. Он также был лауреатом фестиваля «Песня года — 94» за песню «На летящем коне», которую исполнил Вадим Казаченко.
Служба в зоне СВО
Гегельский отправился в зону проведения спецоперации на Украине осенью 2024 года, ничего не сказав семье и близким. Он был ярым патриотом и считал, что настоящая жизнь у него возможна только в горячих точках.
На СВО Олег служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-ой гвардейской дивизии. Гегельский погиб, попав под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.
"Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало", — рассказала супруга погибшего Полина Гегельская в беседе с RT.
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