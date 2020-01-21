Текслер предложил вернуть активы семьи экс-губернатора Юревича в Челябинск

Алексей Текслер высказал свою идею управляющему «Макфы» Антону Белоусову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил АО «Макфа», которое контролируется семьей экс-главы региона Михаила Юревича, отказаться от налогового резидентства в Москве и перерегистрироваться на Южном Урале. Предложение прозвучало 21 января на встрече главы региона с представителями торговых сетей и местных производителей, передает корреспондент «URA.RU».

Разговор начался с обсуждения взаимодействия челябинских пищевиков и аграриев с торговыми сетями, в котором активно принимает участие и «Макфа». «У меня к вам будет еще одна просьба — вернуться в область в части налогового резидентства», — обратился Текслер к управляющему компании Антону Белоусову.

«До встречи и обсуждения конкретных предложений считаем преждевременными какие-либо комментарии по этому поводу», — сказала корреспонденту «URA.RU» представитель Юревича в Челябинске Юлия Бобылева.

Ранее активы холдинга «Макфа», контролируемые семьей экс-губернатора Михаила Юревича, были выведены на Кипр в августе 2017 года. Собственником ОАО «Макфа» стала компания RANTIP INVEST LIMITED.

По данным агентства, в правительстве области планируется провести ряд переговоров о «возвращении» на Южный Урал с представителями компаний, зарегистрированных за пределами региона.