25 марта 2020
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Пермский минздрав рассказал о состоянии больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, больничный коридор, больница, коронавирус
В Прикамье подтверждено пять фактов заражения коронавирусной инфекциейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство заболевших коронавирусом пермяков находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Там уточнили, что только один из пяти зараженных коронавирусом находится в состоянии средней тяжести.

«У одного человека состояние средней степени тяжести, у остальных четверых — удовлетворительное», — рассказали URA.RU в минздраве. Там пояснили, что все заболевшие коронавирусом находятся под постоянным наблюдением врачей.

Для состояния средней тяжести характерно ясное сознание или умеренное оглушение, жизненно важные функции при этом не нарушены. При удовлетворительном состоянии — сознание ясное. Жизненно важные функции не нарушены.

В минздраве также рассказывали URA.RU, что у заболевших благоприятные прогнозы на выздоровление. По состоянию на 12:00 26 марта в Прикамье подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, 46 человек находится в больнице с признаками ОРВИ, 3030 — на самоизоляции. В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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