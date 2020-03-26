Пермский минздрав рассказал о состоянии больных коронавирусом

Большинство заболевших коронавирусом пермяков находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Там уточнили, что только один из пяти зараженных коронавирусом находится в состоянии средней тяжести.
«У одного человека состояние средней степени тяжести, у остальных четверых — удовлетворительное», — рассказали URA.RU в минздраве. Там пояснили, что все заболевшие коронавирусом находятся под постоянным наблюдением врачей.
Для состояния средней тяжести характерно ясное сознание или умеренное оглушение, жизненно важные функции при этом не нарушены. При удовлетворительном состоянии — сознание ясное. Жизненно важные функции не нарушены.
В минздраве также рассказывали URA.RU, что у заболевших благоприятные прогнозы на выздоровление. По состоянию на 12:00 26 марта в Прикамье подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, 46 человек находится в больнице с признаками ОРВИ, 3030 — на самоизоляции. В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности.
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