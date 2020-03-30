Жительница Китая Доната Собакинова дала советы, как снизить до минимум риск заражения коронавирусом. Видео она поделилась в YouTube.
«Верхнюю одежду нужно убирать на балкон. Если день несолнечный, то ее рекомендуют оставлять там на три дня. Если день солнечный, лучи имеют бактерицидный эффект, достаточно часа», — говорит девушка.
Она подчеркивает, что в Китае рекомендуют иметь два комплекта одежды, чтобы один висел на балконе, а во втором в это время можно было выходить на улицу. Обувь необходимо обрабатывать спиртом. Когда человек приходит из магазина, он должен выбрасывать коробки от продуктов, а бутылки обрабатывать антисептиком.
Собакинова советует в период пандемии заклеивать все порезы на руке медицинским клеем, обычного бактерицидного пластыря недостаточно, так как он воздухопроницаемый. Мужчинам советуют отказаться от бритья, а женщинам — от маникюра, так как при этих процедурах человек рискует порезаться, что повысит угрозу заражения. Девушка напоминает о необходимости носить маски и перчатки, а также как можно чаще пользоваться антисептиком.
По информации RT, в Китае выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 30 из них завезены из других стран. Число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 81 470, из них 75 700 человек выздоровел, 3304 — умерли.
Ранее власти Китая объявили о прекращении распространения коронавируса внутри страны, передает «Газета Кемерова».
В настоящий момент коронавирусом болеют более 722 тысяч человек по всему миру. Почти 34 тысячи погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания.
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