30 марта 2020

В Екатеринбурге выявлены два новых случая коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Тюмень, поликлиника, медицинское оборудование, медицина, больница, аппарат фгс, медицинские приборы
В Ектеринбурге два человека заболели и двое выписаны из больницыФото: Анастасия Богданова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области врачи выявили коронавирус еще у двоих пациентов. Об этом сообщил URA.RU источник в медицинских кругах.

«Одним из заболевших оказался человек, ранее госпитализированный в больницу Екатеринбурга с подозрением на вирус. Второго привезли из дома», — сообщил инсайдер.

Таким образом на сегодня в Свердловской области зарегистрировано с начала эпидемии 26 заболевших коронавриусом. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны из больницы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о двух новых вылечившихся от вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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