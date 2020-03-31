В Екатеринбурге выявлены два новых случая коронавируса

В Ектеринбурге два человека заболели и двое выписаны из больницы
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Свердловской области врачи выявили коронавирус еще у двоих пациентов. Об этом сообщил URA.RU источник в медицинских кругах.
«Одним из заболевших оказался человек, ранее госпитализированный в больницу Екатеринбурга с подозрением на вирус. Второго привезли из дома», — сообщил инсайдер.
Таким образом на сегодня в Свердловской области зарегистрировано с начала эпидемии 26 заболевших коронавриусом. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны из больницы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о двух новых вылечившихся от вируса.
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