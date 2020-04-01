Политолог Матвейчев: призыв патриарха не посещать церкви — следование давней русской традиции

Призыв патриарха Кирилла к православным россиянам воздержатся от посещения церквей не противоречит традиции РПЦ. Об этом в разговоре с URA.RU напомнил политолог, член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.
«Это традиция, существующая очень давно. Патриарх тут ничего не придумал. Во все времена во время моров (эпидемий чумы, холеры) верующие стремились в церковь, чтобы помолиться за здоровье, но священники останавливали их. Были даже случаи нападения на священников, когда они отказывались отпевать умерших. Например, в Новгороде во время мора толпа растерзала одного из епископов», — напомнил Матвейчев. Он отметил, что патриарх действует в согласии с традицией, руководствуясь предписаниями современной науки, гигиены и медицины.
Олег Матвейчев также напомнил, что православные верующие могут молиться дома. «Не стоит искушать судьбу, храбриться, тем более, что очень много в церкви пожилых людей, они находятся в группе риска», — подчеркнул политолог.
Ранее патриарх выступил с призывом к верующим во время богослужения в Храме Христа Спасителя: «Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской».