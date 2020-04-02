Маршрутки будут заканчивать работу на два часа раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске из-за карантина по коронавирусу и резкого снижения пассажиропотока увеличились интервалы движения общественного транспорта. На особый график перешли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки частных перевозчиков, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Муниципальный транспорт переходит на особое расписание. Маршруты частных перевозчиков будут работать с 6:30 до 19:30 (время отправления последнего рейса). Интервалы движения составят 10-15 минут в часы пик, 15-20 минут — в межпиковое время», — пояснили URA.RU в администрации Челябинска.

В транспортных организациях всех форм собственности обязательны маски для водителей и кондукторов и дезинфекция подвижного состава. Автобусы должны обрабатываться два-три раза в день: перед выходом на маршрут (или после возвращения с линии) и во время обеденных или технических перерывов. Салоны трамваев и троллейбусов обрабатываются после каждого оборотного рейса.

Ранее связанные с COVID-19 ограничительные мероприятия коснулись межрегиональных и внутриобластных автобусных маршрутов. Остановлены все рейсы в Башкирию и Татарстан, прорабатывается возможность отмены автобусов в Екатеринбург. Пассажиропоток между городами и районами области упал в два раза.

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