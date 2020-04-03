Ведущий вирусолог института Гамалеи объяснил, когда ждать вторую волну заболеваний коронавирусом

Коронавирус может стать сезонным заболевание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вернуться в период массового снижения иммунитета и плохой погоды. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, коронавирус можно сравнить с гриппом, поскольку оба являются пневмотропными вирусами и передаются по воздуху. «Так что, почему бы ему (коронавирусу — ред.) и не вернуться, когда опять наступит время, характеризующееся снижением иммунитета. Грипп возвращается, когда у нас холодно и сыро», — цитирует Зуева РИА «Новости». Вирусолог также считает, что коронавирус является низкопатогенным, потому что вызывает летальность в 2-3% случаев.

Зуев также отметил, что стабилизация количества заболевших пока не наступила. Он добавил, что карантин «прекрасное средство» в условиях пандемии.

Ранее стало известно, что количество заболевших в мире превысило миллион человек, напоминает «Утро.ру». В условиях пандемии президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до конца апреля, пишет агентство Nation News.