На птицефабрике под Челябинском рассказали, сколько птицы погибло из-за пожара

Из-за пожара на птицефабрике «Равис» в Сосновском районе Челябинской области погибло менее двух процентов птицы, материальный ущерб еще подсчитывается. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы» («УАГ»).
«На объемы годового производства это не повлияет, так как мы еще до пожара обновили технологию выращивания. Новая технология более гибкая, мы оперативно сумеем все наверстать», — сообщили в пресс-службе «УАГ» («Равис» находится по управлением указанной компании), пишет сайт «74.ру».
Оценка материального ущерба еще продолжается. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, но точная причина будет названа по итогам расследования.
Возгорание на птицефабрике «Равис» в субботу, 23 августа, стало уже шестым за последние годы. В ноябре 2024 года пожар вспыхнул на площади в 800 квадратных метров.
Птицефабрика «Равис» ранее принадлежала бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилова. В 2011 по 2022 годы он занимал пост генерального директора компании. В 2023 году продал свою долю.
Агрохолдинг «Равис» через суд пытался отменить продажу акция, которые ранее принадлежали Косилову. Иск был подан к «УАГ», к самому Косилову и членам его семьи. Арбитражный суд в июле 2024 года удовлетворил иск о взыскании с Косилова убытков в сумме 110 миллионов рублей.
