В Челябинске перенесли юбилейный концерт экс-солиста группы «Агата Кристи»

В Челябинске концерт Глеба Самойлова, бывшего фронтмена группы «Агата Кристи» и ныне лидера рок-группы The Matrixx, назначенный на 28 августа, перенесен на неопределенную дату. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Концерт „55 лет Глебу Самойлову. День рождения. Все хиты Агаты Кристи“, запланированный на 28 августа в 19:00, переносится. Точная дата будет объявлена чуть позже», — говорится в сообщении.
Причины переноса не уточняются. Как уточняют на сайте ГЗК, купленные билеты будут действительны на новую дату.
