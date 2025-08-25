Болельщиков «Трактора» после игр в Челябинске развезут специальные автобусы

Болельщиков челябинского хоккейного клуба «Трактор» после домашних игр будут ждать специальные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«После домашних матчей от ледовой арены в разные районы города людей доставят домой четыре специальных маршрута. Это маршрут №4: ЛА Трактор — Лесопарковая — проспект Ленина — Мамина, №34: ЛА Трактор — Теплотех — Чурилово, №81: ЛА Трактор — ЮУрГУ — Чистопольская и №71: ЛА Трактор — Чичерина — ЧМК», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Автобусы будут работать на ближайших матчах Кубка Губернатора, которые пройдут 25 — 29 августа, а также после всех домашних матчей челябинского клуба в новом сезоне. Автобусы будут ждать болельщиков у ледовой арены «Трактор» в 21:00, если матч проходит в будний день, и в 18:00 — по выходным.

