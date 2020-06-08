07 июня 2020

Три уральских региона снимают карантин. В Свердловской области интрига сохраняется

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, скорая, защитный костюм, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
С карантином в Екатеринбурге все решится завтра Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Три уральских региона уже перешли к поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в Свердловской области вопрос решится завтра. Свежие данные по выполнению показателей, которые должны обеспечить регионы для отмены ограничений, опубликованы на сайте полномочного представителя президента в УрФО.

Лидером является Тюменская область — неделю назад она перешла даже не к первому, а уже ко второму этапу снятия ограничений. «Разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом, разрешено предоставление дополнительного профессионального образования, проведение очных консультаций с обучающимися 11 классов, возобновлена уличная торговля», — сообщается на сайте уральского полпредства. Также в регионе отменена дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

Неделей ранее к первому этапу снятия ограничений перешли Ямал и Челябинская область. Также «на пороге» отмены ограничений находится Ханты-Мансийский автономный округ, где все три необходимых показателя (запас свободных коек в больницах, обеспеченность тестами Rt — и коэффициент распространения инфекции) — находятся в «зеленой зоне».

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А вот Свердловская область переживает решающий момент: в регионе уже третий день подряд коэффициент распространения инфекции держится на уровне единицы и ниже, что позволяет со вторника объявить о переходе к первому этапу снятия ограничений. По данным URA.RU, указ губернатора об этом уже готовится и в случае, если завтрашний день не преподнесет неприятных «сюрпризов», будет подписан.

Также напомним, что в Челябинской и Свердловской областях отменен обязательный карантин прибывших из Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, в Свердловской и Курганской областях разрешены занятия спортом и прогулки (до двух человек), на Среднем Урале разрешена работа медицинских организаций, в ХМАО — прогулки с детьми до 14 лет, торговля промтоварами в помещениях не более 500 квадратных метров при наличии отдельного входа.

Инфографика: с сайта uralfo.gov.ru
Инфографика: с сайта uralfo.gov.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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