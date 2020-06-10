В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Воронеже полицейский за рулем автомобиля вылетел на тротуар и сбил трех пассажиров, один из них скончался на месте. Как сообщает СУ СК РФ по Воронежской области, против силовика возбуждено уголовное дело.

«24-летний полицейский, управляя автомобилем Toyota, двигался по проезжей части, не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов», — сообщается на сайте местных следственных органов. Сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, две женщины госпитализированы.

Водитель задержан. Как уточняют следователи, признаков алкогольного опьянения у сотрудника полиции обнаружено не было. Для более точного исследования взяты образцы крови. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В СУ СК РФ по Воронежской области URA.RU сообщили, что дополнительной информации по делу, в том числе о результатах анализа крови сотрудника полиции, пока нет.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности автомобиля, либо ухода от столкновения с другим транспортным средством, передает телеканал 360. В случае если вина полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщает «Национальная служба новостей».

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