Пермский край потерял шансы на снятие карантина в ближайшие дни

В Прикамье за сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) вновь увеличился в Пермском крае, с 1,29 до 1,33. Это связано с большим приростом новых заболевших в регионе за сутки (+74) и не позволяет снять карантинные меры в ближайшее время.

«Пермский край — 74 [новых случая]», — сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 2434 человек. 74 в результате болезни скончались, 1444 — выздоровели. Также в регионе процент свободного коечного фонда находится в «красной» зоне — менее 50%. При этом за сутки он увеличился с 42,9% до 49,4%.

Для перехода Пермского края ко второму этапу снятия ограничительных мер необходимо, чтобы коэффициент Rt был меньше 0,8, процент свободного коечного фонда для больных с коронавирусом — более 50%, а число проведенных тестов на 100 тысяч населения — более 70. Сейчас в регионе в «зеленой» зоне находится только последний показатель — 92,1.