Рок-фестиваль «Нашествие» отменен из-за коронавируса

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Организаторы фестиваля заявили, что фестиваль переносится на июля 2021 года. Они призвали россиян сохранить купленные билеты.

«Исходя из предписаний „Роспотребнадзора“, при сохраняющейся опасности, в этом году „Нашествие“ проводиться не будет на территории нашего региона. Я уверен, что все относятся с пониманием к этому», — цитирует главу области « Национальное агентство новостей ». Губернатор подчеркнул, что сейчас власти обязаны позаботиться о здоровье жителей региона. «Я не хотел бы, чтобы трехдневный фестиваль добавил бы на несколько месяцев проблем для жителей нашего региона. Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать», — отметил Руденя.

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен пройти на территории Тверской области, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

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