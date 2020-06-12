11 июня 2020

Рок-фестиваль «Нашествие» отменен из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль
Соблюдать эпидемиологические меры на фестивале невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен пройти на территории Тверской области, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

«Исходя из предписаний „Роспотребнадзора“, при сохраняющейся опасности, в этом году „Нашествие“ проводиться не будет на территории нашего региона. Я уверен, что все относятся с пониманием к этому», — цитирует главу области «Национальное агентство новостей». Губернатор подчеркнул, что сейчас власти обязаны позаботиться о здоровье жителей региона. «Я не хотел бы, чтобы трехдневный фестиваль добавил бы на несколько месяцев проблем для жителей нашего региона. Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать», — отметил Руденя.

Организаторы фестиваля заявили, что фестиваль переносится на июля 2021 года. Они призвали россиян сохранить купленные билеты.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Музыка Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...