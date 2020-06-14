Прокуратура проверит столкновение самолетов в аэропорту «Пулково»

Самолеты S7 и «Уральских авиалиний» столкнулись в аэропорту Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку после столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково. Инспекция проводится на предмет соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 столкнулись по касательной во время руления к точкам запуска на взлетно-посадочных полосах. В результате инцидента никто не пострадал.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами», — говорится в сообщении на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Высадка всех пассажиров из самолетов проводилась в штатном режиме, разлива топлива не было, отметили в ведомстве. Проверка по факту случившегося проводится под контролем Северо-Западного транспортного прокурора. На рейсы, которыми должны были вылетать пассажиры, подбирали другие борта. «Уральские авиалинии» в своем telegram-канале уже заявили, что пассажиры столкнувшегося самолета вылетели из «Пулково» в Калининград на резервном судне в 15:47 по московскому времени.

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