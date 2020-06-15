Зарплата при рыночной экономике не может регулироваться государством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Введения в стране потолка зарплат раскритиковал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении «зарплатного стандарта». Он считает, что таким образом Россия вернется во времена СССР и откажется от рыночной экономики.

Сафонов отметил, что в современном мире у государства не так много способов влиять на размер заработка трудящихся. Самый простой — постеменно повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). «Но если это сделать резко, сразу до 30 тысяч рублей, как предлагает Жириновский (на данный момент МРОТ чуть выше 12 тысяч рублей), то не будет возможности сохранить существенную разницу в вознаграждении между низкоквалифицированным и высококвалифицированным трудом», — рассказал эксперт в разговоре с «Комсомольской правде».

Сафронов также рассказал, что самые продвинутые побегут за рубеж высококвалифицированных специалистов, таких как ученых и программистов, идет борьба на международном рынке, и если им не повышать зарплату, они быстро эмигрируют в другие страны. «В таком случае государству придется снова опускать железный занавес», — предположил эксперт. Он также отметил, что любой топ-менеджер будет стараться увеличить себе зарплату «окольными путями».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить в стране минимальную зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Политик объяснил это тем, что в российском обществе давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях.

Финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU предположил, что малый и средний бизнес не сможет официально выплачивать зарплату в 30 тысяч и выше из-за высоких социальных налогов.