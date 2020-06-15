Медики сообщили о состоянии пострадавших на крупном пожаре в ХМАО

Сегодня люди находятся в реанимации, но их жизням ничего не угрожает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Состояние пострадавших на крупном пожаре в ХМАО, где горел нефтяной резервуар, не вызывает опасения у врачей. Об этом URA.RU рассказал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы, где лечатся пациенты, Алексей Сатинов.

«У пациентов в среднем обожжено не более 20% тела, их состояние стабильно, ожоги легкой степени тяжести. Сейчас они находятся в реанимации, но учитывая обстоятельства, уже завтра они вероятней всего будут переведены в обычные палаты, а скоро и от ожогов даже шрамов не останется», — добавил Сатинов.

По словам главного врача, в момент поступления пострадавших с пожара на нефтехранилище, где площадь возгорания составила порядка 700 квадратных метров, пациенты находились в состоянии ожогового шока и их состояние оценивалось как тяжелое. Врачи даже задумались о том, чтобы перевести пострадавших в ожоговый центр в Пыть-Ях силами санавиации, но после проведения всех необходимых исследований, было решено оставить рабочих на лечении в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся находящий на ремонте нефтяной резервуар, принадлежащий компании «Нижневартовское Нефтеперерабатывающее объединение». По официальной информации, горели остатки нефтепродуктов в резервуаре. В тушении принимало участие 11 машин и 48 человек.