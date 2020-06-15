Сергей Гришов с мая был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ирине Гришовой из Челябинска перевели необходимую для похорон брата-близнеца сумму. Об этом девушка сообщила в социальных сетях. 15 июня ее 24-летний брат скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом, а в мае от COVID-19 умерла мать девушки.

«Средства собраны. Если есть еще тот, кто хочет попрощаться с Сергеем, узнать, когда и где будут похороны, напишите в личные сообщения. Я вам сообщу. Еще раз больше вам спасибо», — написала в соцсетях Гришова. Она также опубликовала скрины из мобильного банковского приложения, где видно, что неравнодушные люди переводили ей суммы от 100 до 1000 рублей.

Сергей Гришов работал водителем в детской поликлинике Челябинска, но непосредственно с больными COVID-19 не контактировал. Он заразился коронавирусом в мае и длительное время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Первым коронавирусной пневмонией заболел его отец, затем заразилась мать. Женщина также не перенесла инфекцию и скончалась месяц назад.

Всего в Челябинской области подтверждено 4993 случая заражения коронавирусной инфекцией. 15 июня зафиксировано рекордное число новых случаев — 182. В результате болезни скончались 83 человека, 2463 — выздоровели. Карантин в регионе продлен до 30 июня.

Скрин: Ирина Гришова, «Вконтакте»

Скрин: Ирина Гришова, «Вконтакте»