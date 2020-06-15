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К 15 июня Челябинская область поставила абсолютный рекорд по суточному приросту числа зараженных — 182 человека. Уже несколько дней подряд в регионе умирают по пять пациентов с COVID-19. Режим повышенной готовности продлен в регионе до 30 июня, губернатор Алексей Текслер принял решение не проводить 24 июня парад Победы .

Как подчеркнули власти, Гришов не работал с коронавирусными пациентами, а также не был водителем машины скорой или неотложной помощи. Первым коронавирусной пневмонией заболел его отец, затем заразилась мать. Женщина также не перенесла инфекцию и скончалась месяц назад.

«Врачи боролись больше месяца: переливали плазму крови с антителами, проводили экстракорпоральную мембранную оксигенацию — все время он находился на ИВЛ, — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. — К сожалению, болезнь оказались сильнее».

В Челябинске 15 июня от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники «1 Сергей Гришов. Об это сообщили URA.RU в администрации города.

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