Карантин в Пермском крае продлен до 30 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб. Коэффициент распространения инфекции вновь превысил отметку 0,8, что не позволят вводить новые послабления карантина.

«Пермский край — 68 [новых случаев]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) — 0,88 (19 июня — 0,77, норма — менее 0,8).

Всего в Пермском крае подтверждено 3069 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 106 человек в результате болезни скончались, выздоровели — 1889 (+193 за сутки). Режим самоизоляции продлен в регионе до 30 июня.

По прогнозу URA.RU, ситуация в регионе может развиваться по трем сценариям: благоприятному, стабильному и негативному. Текущий уровень заражения коронавирусной инфекцией соответствует среднему значению между негативным и стабильным прогнозами.