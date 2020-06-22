На выборы губернатора Пермского края заявилась женщина

Ксения Айтакова подала документы для участия в выборах губернатора Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова подала документы для участия в выборах губернатора Пермского края. Об этом она сама рассказала URA.RU. Айтакова стала пятым претендентом на пост главы региона, подавшим документы в крайизбирком.

«Сегодня открываем избирательный счет, а завтра начинаем собирать подписи муниципальных депутатов. Думаю, что до конца недели справимся с этой задачей», — рассказала URA.RU Айтакова. Она пояснила, что уже есть депутаты, которые готовы поддержать ее выдвижение.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что в настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили 5 кандидатов. «Дмитрий Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгений Михайлович Козлов, выдвинутый избирательным объединением „Патриоты России“, Александр Анатольевич Репин, выдвинутый избирательным объединением „Справедливая Россия“, Олег Сергеевич Постников, выдвинутый избирательным объединением „ЛДПР“ и Ксения Алексеевна Айтакова от избирательного объединения „Коммунистическая партия Российской Федерации“», — уточнили в крайизбиркоме.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября в единый день голосования. Ожидается, что в них могут принять участие также экс-депутат Госдумы Павел Анохин, директор машзавода имени Дзержинского Павел Панков и экономист Антон Любич, который представит Партию Роста.