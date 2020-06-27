27 июня 2020
26 июня 2020

Губернатор Текслер показал, как выглядел в 19 лет. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Текслером. Челябинск, улыбка, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил молодежь с праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал, каким он был в 19 лет. Архивным снимком глава региона поделился на своей странице в Instagram по случаю Дня молодежи.

«Какой бы совет я дал себе в то время? Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал», — написал Текслер к снимку. Также губернатор посоветовал беречь родителей, ценить друзей и найти любовь всей жизни. «Этот совет парень на фото в далеком 1992 [году] услышал. Я смело повторю его всем молодым в Челябинской области сейчас», — отметил Текслер и поздравил молодежь региона.

Ранее стало известно, что Алексей Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Среди совершеннолетних жителей Челябинска рейтинг Алексея Текслера за полгода вырос с 47% до 59,4%. Чаще всего положительные оценки его работы дают женщины.

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На этом фото мне 19 лет. Подумал, какой бы совет я дал себе в то время? ? «Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал. ? Время летит слишком быстро. Нужно об этом помнить каждый день. Цени друзей, береги родителей. Только они любят тебя таким, какой ты есть. И обязательно найди любовь своей жизни». ? Этот совет парень на фото в далеком 1992 услышал. Я смело повторю его всем молодым в Челябинской области сейчас. Вы лучшие, у вас все получится. ? С Днем молодежи! ? #Текслер #Челябинскаяобласть

Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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