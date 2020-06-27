Алексей Текслер поздравил молодежь с праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал, каким он был в 19 лет. Архивным снимком глава региона поделился на своей странице в Instagram по случаю Дня молодежи.

«Какой бы совет я дал себе в то время? Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал», — написал Текслер к снимку. Также губернатор посоветовал беречь родителей, ценить друзей и найти любовь всей жизни. «Этот совет парень на фото в далеком 1992 [году] услышал. Я смело повторю его всем молодым в Челябинской области сейчас», — отметил Текслер и поздравил молодежь региона.

Ранее стало известно, что Алексей Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Среди совершеннолетних жителей Челябинска рейтинг Алексея Текслера за полгода вырос с 47% до 59,4%. Чаще всего положительные оценки его работы дают женщины.