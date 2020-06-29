В ХМАО назвали лидеров по явке на голосовании

Большинство югорчан приходят на избирательные участки, несмотря на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Нижневартовск, Сургут и Сургутский район лидируют в ХМАО по числу жителей, принявших участие в голосовании по Конституции. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии Югры.

«В Нижневартовске по состоянию на 28 июня проголосовало 59033, в Сургуте — 53054, в Сургутском районе — 43818», — указано на сайте избиркома ХМАО. Источник URA.RU, занимающийся организацией голосования по обновлению Конституции, сообщил, что явка в процентном соотношении по муниципалитетам станет известна 1 июля.

Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев заявил журналисту агентства, что окружная явка составила порядка 35 процентов по итогам четырех дней голосования. «Больше 50 процентов югорчан приходят на избирательные участки, порядка 30 выполняют свой гражданский долг в местах общего пользования. Порядка 13 процентов жителей используют надомное голосование», — привел статистику Корнеев.

URA.RU уже сообщало, что в ХМАО приняты дополнительные меры безопасности для югорчан во время голосования по обновлению Конституции. Все участники процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция, участки регулярно дезинфицируют, а при входе на них голосующим при необходимости выдается индивидуальный пакет с перчатками, маской и одноразовой ручкой. Помимо избирательных участков, точки для голосования развернуты во дворах и других общественных пространствах. При желании членов избирательной комиссии можно пригласить домой.