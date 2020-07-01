30 июня 2020
29 июня 2020

Главные новости в ХМАО за 30 июня. КПРФ проиграла мэрии в суде, блокпосты в Сургутском районе останутся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет КПРФ против добычи урана в Курганской области. Курган, красные флаги, кпрф
Коммунисты не смогли провести митинг и проиграли суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ХМАО за 30 июня в обзоре URA.RU:

Посты на дорогах в Сургутском районе пока не снимут

  • Власти Югры отклонили предложение главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который просил убрать КПП, работающие на въездах в нескольких поселениях.
  • С Роспотребнадзоре региона отметили, что ослабление возможно после стабилизации обстановки. Также в Сургутском районе будет увеличено количество команд санитарных врачей.
  • На данный момент на карантин закрыты город Лянтор и поселки Нижнесортымский и Федоровский из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Суд отказал югорским коммунистам в иске против мэрии Нижневартовска

  • Нижневартовский горсуд не удовлетворил иск местного отделения КПРФ к мэрии города. Коммунисты обратились в суд из-за того, что мэрия отказали им в проведении митинга против поправок в Конституцию.
  • Активисты планировали провести митинг 17 июня с предполагаемым участием 600 человек. Однако чиновники отказали им в этом из-за эпидемии коронавируса и близости расположения учебного учреждения. Суд поддержал позицию мэрии.

Бывшего руководителя крупного предприятия будут судить за махинации с драгметаллами

  • Экс-генерального директора «Сосьвапромгеологии» Андрея Андреева обвиняют в незаконном выводе из оборота компании золота, серебра и платины на сумму в 82 млн рублей.
  • Следствие выяснило, что в период с 2013 по 2014 год Андреев без согласования с руководством безвозмездно передал драгметаллы приятелю.
  • В результате действий бывшего директора предприятие недополучило прибыль и обанкротилось. Ему инкриминируют три статьи УК РФ.
  • Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием и ждет суда.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...