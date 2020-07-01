Коммунисты не смогли провести митинг и проиграли суд
Все самые интересные и важные новости ХМАО за 30 июня в обзоре URA.RU:
Посты на дорогах в Сургутском районе пока не снимут
- Власти Югры отклонили предложение главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который просил убрать КПП, работающие на въездах в нескольких поселениях.
- С Роспотребнадзоре региона отметили, что ослабление возможно после стабилизации обстановки. Также в Сургутском районе будет увеличено количество команд санитарных врачей.
- На данный момент на карантин закрыты город Лянтор и поселки Нижнесортымский и Федоровский из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Суд отказал югорским коммунистам в иске против мэрии Нижневартовска
- Нижневартовский горсуд не удовлетворил иск местного отделения КПРФ к мэрии города. Коммунисты обратились в суд из-за того, что мэрия отказали им в проведении митинга против поправок в Конституцию.
- Активисты планировали провести митинг 17 июня с предполагаемым участием 600 человек. Однако чиновники отказали им в этом из-за эпидемии коронавируса и близости расположения учебного учреждения. Суд поддержал позицию мэрии.
Бывшего руководителя крупного предприятия будут судить за махинации с драгметаллами
- Экс-генерального директора «Сосьвапромгеологии» Андрея Андреева обвиняют в незаконном выводе из оборота компании золота, серебра и платины на сумму в 82 млн рублей.
- Следствие выяснило, что в период с 2013 по 2014 год Андреев без согласования с руководством безвозмездно передал драгметаллы приятелю.
- В результате действий бывшего директора предприятие недополучило прибыль и обанкротилось. Ему инкриминируют три статьи УК РФ.
- Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием и ждет суда.
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