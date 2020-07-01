Оппозиция ХМАО оценила голосование по Конституции в регионе

Жалоб на ход голосования пока не зарегистрировано Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В избирательную комиссию ХМАО за время голосования по обновлению Конституции не поступило ни одной жалобы. Об этом URA.RU сообщил ее председатель Денис Корнеев.

«На телефонную линию поступают звонки о предоставлении разъяснений по тем или иным вопросам и процедурам. В целом сам ход голосования проходит спокойно и без нареканий», — резюмировал председатель избиркома ХМАО.

Координатор регионального отделения ЛДПР в ХМАО Евгений Данников, который отправлял в каждый из 22 муниципалитетов наблюдателей от партии, также остался удовлетворен организацией самого голосования. «Я проехал несколько участков. Все достаточно комфортно организовано для участников. Несколько дней было отведено, люди действительно могли спланировать для себя удобное время. На самих участках все предусмотрено вплоть до того, что люди сами ни к чему не притрагиваются. Им передают пакеты, где все есть — маска, перчатка, ручка. Сделано максимально все для того, что избежать заражения», — прокомментировал Данников.

Солидарен с этим мнением оказался и глава поселка Локосово Игорь Романов, который является членом партии КПРФ. «Мы были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты для проведения голосования. А если говорить про целесообразность участия в нем, я услышал интересную фразу профессора Высшей школы экономики, что революции не делаются на диване. У меня сразу отпал вопрос — идти голосовать или нет. Если мы что-то хотим изменить в своей жизни, то бойкотом это не делается», — заявил Романов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО активно идет голосование по обновлению Конституции. По состоянию на 15:00 в регионе проголосовало порядка 56 процентов.