Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»

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Ранее, как напоминает RT , Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram. По их словам, причиной развода не является ни самоизоляция, ни фильм «Текст», ни «кто-то третий».

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. <…>. Я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», — сказал продюсер.

Во время беседы ведущая программы заявила, что Харламой стал жертвой нападок со стороны пользователей социальных сетей, но при этом «прекрасно вынес» эту травлю. Шеварднадзе согласился с этим, добавив, что юмористу все же пришлось нелегко.

Комик Гарик Харламов сильно переживал после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст». Об этом в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» рассказал основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян.

После постельной сцены Кристины Асмус на Гарика Харламова обрушился шквал критики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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