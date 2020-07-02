Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»

Комик Гарик Харламов сильно переживал после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст». Об этом в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» рассказал основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян.
Во время беседы ведущая программы заявила, что Харламой стал жертвой нападок со стороны пользователей социальных сетей, но при этом «прекрасно вынес» эту травлю. Шеварднадзе согласился с этим, добавив, что юмористу все же пришлось нелегко.
«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. <…>. Я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», — сказал продюсер.
Ранее, как напоминает RT, Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram. По их словам, причиной развода не является ни самоизоляция, ни фильм «Текст», ни «кто-то третий».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.