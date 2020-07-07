Кандидаты в пермские губернаторы получили деньги на выборы

Больше всего средств на избирательную кампанию у врио главы Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Обнародованы сведения о поступлении денег на спецсчета кандидатов в губернатора Пермского края. Информация опубликована на сайте краевой избирательной комиссии.

Согласно представленным сведениям, меньше всего средств — 10 800 рублей — поступило в фонд первого секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой. У бизнесмена Александра Репина в фонде 50 000 рублей.

Экс-директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов отчитался о получении 200 000 рублей, а депутат заксобрания Пермского края Олег Постников имеет в своем фонде 511 500 рублей.

Больше всего средств на проведение избирательной кампании у врио губернатора края Дмитрия Махонина — 8,5 млн рублей. Большую часть этой суммы Махонину пожертвовал Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества. Согласно картотеке СБИС, президентом фонда является Станислав Швецов. В 2019 году фонд получил чистую прибыль в сумме 13 млн рублей.

Сведений о финансовых поступлениях на счета других кандидатов в губернаторы не указаны. В крайизбиркоме URA.RU пояснили, что информация обновляется каждые две недели. Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября. Принять в них участие изъявили желание 8 кандидатов.