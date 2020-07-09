На этот раз старца обвиняют в экстремизме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Создателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Романова) вновь будут судить. Об этом URA.RU сообщили в городском суде Верхней Пышмы. На этот раз схиигумена обвиняют в экстремизме — ему вменяется статья 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

«Заседание состоится 20 июля, начало в 16 часов, — сообщила URA.RU помощник председателя суда Люция Бызова. — Вести процесс будет судья Сергей Антилогов».

Как рассказал представитель суда, заседание пройдет в открытом режиме, однако журналистов на него не пустят: к скандалу вокруг отца Сергию приковано внимание многих СМИ, при большом количестве репортеров в зале суда не удастся соблюсти необходимую социальную дистанцию. Наблюдать за процессом можно будет через онлайн-трансляцию.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция обнаружила в проповедях отца Сергия признаки экстремизма и направила материалы в прокуратуру, которая возбудила административное производство. На днях монах проиграл административный суд по делу о фейках: за отрицание COVID ему выписали штраф в 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.

К моменту рассмотрения дела отца Сергия в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — это редакции BBC и журналистке Ксении Собчак сообщили бывшие послушники. В результате схиигумена лишили сана священника — это решение ждет утверждения патриархом Кириллом. Отец Сергий заявил, что не покинет свой монастырь. Как выяснило URA.RU, выгнать его оттуда невозможно, поскольку старец там прописан.