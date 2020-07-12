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Пермский край теряет надежду на скорую отмену ограничений. КАРТА новых заражений

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, пермь
В Прикамье COVID-19 заболело уже 4342 человека Фото: Сергей Шадрин
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе выросло до 4342. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

«В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении. Суточный прирост составил 1,4%. Днем ранее он составлял 1,3%, что говорит об ухудшении ситуации с зараженными.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 18. Всего с начала эпидемии в регионе вылечились от коронавируса 3340 человек.

Скончались за сутки пять человек, из них один — от коронавируса, еще четыре — от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв достигло 152.

Карантин в Пермском крае продлен до 14 июля. Для жителей старше 65 лет — до 26 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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