В Прикамье COVID-19 заболело уже 4342 человека Фото: Сергей Шадрин

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе выросло до 4342. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

«В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении. Суточный прирост составил 1,4%. Днем ранее он составлял 1,3%, что говорит об ухудшении ситуации с зараженными.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 18. Всего с начала эпидемии в регионе вылечились от коронавируса 3340 человек.

Скончались за сутки пять человек, из них один — от коронавируса, еще четыре — от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв достигло 152.

Карантин в Пермском крае продлен до 14 июля. Для жителей старше 65 лет — до 26 июля.