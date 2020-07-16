15 июля 2020

Медиков, боровшихся с COVID-19, хотят наградить досрочной пенсией

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
Власти обсуждают идею досрочного выхода на пенсию для медиков, боровшихся с эпидемией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом журналистам рассказали источники в «Единой России».

Инициатива поступила из Омской области, представители которой предложили ввести для боровшихся с эпидемией схему выхода на пенсию по аналогии с пострадавшими при аварии в Чернобыле. Идея была озвучена на общественном обсуждении изменений в трудовое законодательство, которое было организовано партией с 23 июня по 3 июля.

Минтруд России уже подготовил соответствующее постановление, однако речь в нем идет не напрямую о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с зараженными медиками. Министерство предложило, что он должен исчисляться по схеме «день за три». «Как сообщили в ведомстве, сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве. В профильном комитете Госдумы по труду и других фракциях это предложение поддержали», — пишет газета «Известия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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