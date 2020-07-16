Медиков, боровшихся с COVID-19, хотят наградить досрочной пенсией

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Минтруд России уже подготовил соответствующее постановление, однако речь в нем идет не напрямую о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с зараженными медиками. Министерство предложило, что он должен исчисляться по схеме «день за три». «Как сообщили в ведомстве, сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве. В профильном комитете Госдумы по труду и других фракциях это предложение поддержали», — пишет газета « Известия» .

Инициатива поступила из Омской области, представители которой предложили ввести для боровшихся с эпидемией схему выхода на пенсию по аналогии с пострадавшими при аварии в Чернобыле. Идея была озвучена на общественном обсуждении изменений в трудовое законодательство, которое было организовано партией с 23 июня по 3 июля.

Медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом журналистам рассказали источники в «Единой России».

Власти обсуждают идею досрочного выхода на пенсию для медиков, боровшихся с эпидемией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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