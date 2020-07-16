Фильм-катастрофу про крушение самолетов снимут в Пермском крае

Фильм «Одна» будут снимать в Пермском крае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории Кизела (Пермский край) в августе пройдут съемки фильма-катастрофы, сообщает в Instagram мэр города Андрей Родыгин. В основе сюжета фильма «Одна» лежат реальные события, произошедшие в 1981 году, когда в небе над Амурской областью столкнулись два самолета, а в результате крушения выжила одна пассажирка.

«С 6 августа по 6 сентября 2020 года на территории Кизела, Губахи, Гремячинска и в других территориях Пермского края, а также на реках, в лесах и туристических местах пройдут съемки части ключевых сцен полнометражного художественного фильма под рабочим названием „Одна“», — сообщил Родыгин. Режиссером картины выступает Дмитрий Суворов, а съемки организует кинокомпания «ССБ Кино» при поддержке Минкульта России.

Столкновение самолетов в Амурской области произошло 24 августа 1981 года близ Завитинска. Самолет Ан-24РВ, летевший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, который выполнял разведку погоды. В катастрофе погибли 37 человек, а единственной выжившей при падении обломков с высоты 5200 метров оказалась студентка Лариса Савицкая. В советское время детали катастрофы замалчивались и подробности стали известны, в том числе самой выжившей, лишь в 2000 году.

Ранее на территории Пермского края снимали фильм «Зулейха открывает глаза», который вышел на экраны весной 2020 года. Также должен выйти фильм «Сердце Пармы», снятый по роману Алексея Иванова. Съемки картины проходили рядом с Губахой.