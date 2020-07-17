По требованию Александра Бастрыкина дело в отношении челябинского экс-судьи ужесточат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на заседании 17 июля удовлетворила ходатайство главы СКР Александра Бастрыкина об ужесточении уголовного дела в отношении бывшего судьи Коркинского горсуда Челябинской области Сергея Югова. Об этом URA.RU сообщил источник в адвокатских кругах Челябинска. Сам Югов находится в федеральном розыске.

«Заседание ВККС проходило в закрытом режиме, ходатайство Бастрыкина удовлетворено. Югова обвиняли в развратных действиях в отношении племянницы, по части первой статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего). Отец пострадавшей заявил, что Югов развращал и вторую его дочь, статью просили ужесточить. Хотя Югов не является действующим судьей, его судьбу решает ВККС», — пояснил источник.

В ближайшее время в отношении Югова СКР возбудит дело по части 3, статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сам Югов успел скрыться от следствия и объявлен в федеральный розыск. Своей вины он не признал и на связь со СМИ не выходит.

Как пишет сайт «Право.ру», на заседание ВККС явился адвокат Югова. Он заявил, что его подзащитного не ставили в известность об объявлении в федеральный розыск. На вопрос членов ВККС, почему Югов не пришел на заседание, адвокат сообщил, что у клиента проблемы со здоровьем.

По словам отца пострадавших детей, все началось в 2013 году. Его сводный брат, будучи судьей, якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью [ныне совершеннолетней], показывал ей порнофильмы, дарил ей деньги и вещи. Затем он попробовал повторить эти действия по отношению к младшей сестре, но ее отец обратился в правоохранительные органы и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Та, в свою очередь, направила материалы главе СКР Александру Бастрыкину. В 2017 году Югов ушел в отставку с поста судьи.