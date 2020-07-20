Инициатор скандала на челябинских праймериз снят с выборов

Вячеслав Макеев не смог собрать подписи в свою поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Бывший руководитель исполкома «Единой России» в Кусинском районе Вячеслав Макеев снят с выборов в Законодательное собрание Челябинской области. На сайте облизбиркома указано, что он утратил статус кандидата, передает корреспондент URA.RU. На выборы в ЗСО Макеев шел как самовыдвиженец в Горнозаводском округе, после того как поссорился с соратниками по партии.

«Я не смог собрать подписи, поэтому снялся с выборов, — заявил Макеев URA.RU. — Если бы смог собрать, участвовал бы». Его рабочим местом на сайте облизбиркома указан исполком партии в Кусе. Макеев заявил, что на момент подачи заявления он занимал должность руководителя исполкома, но отказался говорить URA.RU, работает ли там сейчас и состоит ли в «ЕР».

«За нарушение партийной дисциплины его должны были исключить из партии и уволить с поста, — рассказал URA.RU источник в „ЕР“. — Но Макеев подал заявления об увольнении и о выходе из партии сам. Заявления ему подписали». Получить комментарий в региональном политсовете «ЕР» не удалось.

В конце мая Макеев неожиданно для всех занял на праймериз в округе второе место и должен был стать первым по партийным спискам. Одномандатником в округе «ЕР» выдвинула действующего депутата ЗСО Татьяну Кузнецову. При этом в партии решили, что Макеев должен уступить первое место в списках более статусным политикам. Он отказался это делать даже под угрозой увольнения. Президиум регионального политсовета волевым решением подвинул Макеева вглубь списка, после чего тот решил идти на выборы самостоятельно.

Участие Макеева в избирательной кампании могло сделать ситуацию в округе конфликтной. Такую же ситуацию ждали и в Кусинском районе. На выборах в ЗСО в сентябре жители области выберут 60 депутатов, из них половину — по партийным спискам.