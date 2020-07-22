Количество заразившихся коронавирусом в крае снизилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июля — 224-й день с момента выявления коронавируса и 134-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число инфицированных в России достигло 783 328 (+5 842 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 142 человек (+73 за сутки), выздоровело 4 051 (+95) заразившихся, зафиксировано 198 летальных исхода (в том числе 116 — от COVID-19).

Ежесуточный прирост больных в крае по данным на 21 июля составил 1,7% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции . Коэффициент распространения болезни (Rt) составил 1,03 (на 20 июля — 1,2). Заразившиеся вирусом выявлены в 13 территориях. Наибольшее число новых инфицированных (43) выявлено в Перми, еще по 4 — в Березниках, Октябрьском и Бардымском районе, 3 заболевших выявлено в Чернушке, по 2 инфицированных — в Кунгуре, Краснокамске и Уинском, по одному — в Губахе, Суксуне, Чердыни и Пермском районе.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил приостановить объединение медучреждений в регионе. Речь об этом шла на встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой. Махонин заявил, что вопросы объединения больниц вызывают много негатива у населения, поэтому решения «нужно принимать взвешенно». Кроме того, губернатор поручил краевому минздраву в течение месяца разработать и представить ему на обсуждение план развития медицинской отрасли в регионе. Отдельное внимание Махонин уделил доступности медицинской помощи в территориях и выездной работе. По словам министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, работа выездных служб начнется, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

В Пермский край поступило 55 млн рублей от правительства РФ. Эти средства направят на выплату отпускных или компенсаций за отпуск медицинским и иным работникам , которые воспользовались таковыми в период пандемии. Стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом увеличили средний заработок, который учитывается при расчете отпускных. Сейчас идет процесс распределения поступивших денег между больницами.