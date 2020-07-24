Полпред ПФО Игорь Комаров собирается посетить Пермь перед выборами
В Пермь приедет полпред ПФО — Избирком назвал дату довыборов в ЗС — В Чусовском на 65% выполнили годовую программу расселения из аварийного жилья — Прокуратура возбудила дело по факту загрязнения почвы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:
Пермь посетит полпред ПФО
- Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермь накануне единого дня голосования. Полпред приедет в детскую больницу и проведет совещание по подготовке к выборам.
Стала известна дата довыборов в ЗС края
- Определена дата проведения ранее отмененных из-за коронавируса довыборов в Законодательное собрание Пермского края по округу №2. В краевом избиркоме решили, что выборы пройдут в единый день голосования, 13 сентября.
В Чусовском отчитались о ходе программы расселения из аварийного жилья
- В Чусовском городском округе годовой план расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ, выполнен на 65%. В этом году в новые квартиры переехали 50 человек.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов
- Краевая прокуратура провела проверку в Чернушинском районе, где произошел разлив нефтепродуктов около села Ореховая гора. Там при замене участка нефтепровода произошел разлив вредных веществ на почву. По факту загрязнения было возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, сумма причиненного окружающей среде ущерба составила более 4 млн рублей.