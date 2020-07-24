23 июля 2020
22 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 24 июля. Полпред ПФО придет в Пермь, в Чернушинском районе разлилась нефть

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание Правительства с участием Полпреда ПФО и губернатора. Пермь, комаров игорь
Полпред ПФО Игорь Комаров собирается посетить Пермь перед выборами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермь приедет полпред ПФО — Избирком назвал дату довыборов в ЗС — В Чусовском на 65% выполнили годовую программу расселения из аварийного жилья — Прокуратура возбудила дело по факту загрязнения почвы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Пермь посетит полпред ПФО

Стала известна дата довыборов в ЗС края

В Чусовском отчитались о ходе программы расселения из аварийного жилья

  • В Чусовском городском округе годовой план расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ, выполнен на 65%. В этом году в новые квартиры переехали 50 человек.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов

  • Краевая прокуратура провела проверку в Чернушинском районе, где произошел разлив нефтепродуктов около села Ореховая гора. Там при замене участка нефтепровода произошел разлив вредных веществ на почву. По факту загрязнения было возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, сумма причиненного окружающей среде ущерба составила более 4 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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