Полпред ПФО Игорь Комаров собирается посетить Пермь перед выборами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермь приедет полпред ПФО — Избирком назвал дату довыборов в ЗС — В Чусовском на 65% выполнили годовую программу расселения из аварийного жилья — Прокуратура возбудила дело по факту загрязнения почвы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Пермь посетит полпред ПФО

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермь накануне единого дня голосования. Полпред приедет в детскую больницу и проведет совещание по подготовке к выборам.

Стала известна дата довыборов в ЗС края

Определена дата проведения ранее отмененных из-за коронавируса довыборов в Законодательное собрание Пермского края по округу №2. В краевом избиркоме решили, что выборы пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

В Чусовском отчитались о ходе программы расселения из аварийного жилья

В Чусовском городском округе годовой план расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ, выполнен на 65%. В этом году в новые квартиры переехали 50 человек.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов