Названы регионы России, которые курганцы посещают чаще всего

За прошедший год курганцы приобрели 13,6 тысяч турпакетов общей стоимостью 1079,7 миллионов рублей. Средняя стоимость одного турпакета составила 79,2 тысячи рублей. В 2018 году средний турпакет стоил на девять тысяч рублей дешевле.

В 2019 году зарубежные туры выбрали 18516 жителей региона (68,3% от общего числа). Большинство из них предпочли отдых в Турции (52,5%). Также курганцы провели отпуск в Казахстане, Таиланде (по 9,9%) и Вьетнаме (6%).

«Наиболее посещаемыми местами отдыха по России были Краснодарский край (56,2% от общего количества туристов, купивших туры по России), Республика Крым (13,5%), г. Санкт-Петербург (5,1%), Челябинская область (4,8%)», — сообщили в ведомстве. Из всех курганцев, которые воспользовались услугами турфирм в прошлом году, выбрали отдых в России 8581 человек (31,7%).

Челябинская область оказалась на четвертом месте среди регионов России, куда ездили отдыхать курганцы в 2019 году. Такие данные 24 июля опубликовал Свердловскстат.

Челябинская область стала самым популярным местом на Урале для отдыха курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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