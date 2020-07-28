Свердловчанам посоветовали срочно покупать дачи

По сравнению с прошлым годом, изменилась стоимость объектов, которые покупают свердловчане Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Из-за снижения предложения и повышенного спроса на загородную недвижимость осенью 2020 года не предвидится традиционного падения цен на дачи и коттеджи. Таким прогнозом поделилась руководитель отдела продаж риелторской компании «Этажи» Оксана Манакова.

«Начиная с июня, резко сократилось предложение от собственников, передумывают продавать свои дачи. Спрос не снизился, я бы сказала, наоборот, в этом году полностью размылись все рамки сезонности загородки. Сезон начался раньше — в марте, и, по всей видимости, не закончится и в ноябре. В прошлые периоды все ждали снижения цен на загородные дома и коттеджи, начиная с августа. В этом году, скорее всего, этого не произойдет. Точно не стоит откладывать покупку, если есть такие планы», — уточнила она.

По словам Манаковой, происходят изменения и в стоимости приобретаемых объектов загородной недвижимости. «Если в 2018—2019 годах средняя стоимость покупаемых объектов была чуть выше четырех миллионов рублей, то в этом году средняя стоимость приобретаемого объекта снизилась до 2,7 млн рублей. Это связано в первую очередь с тем, что люди стали активнее покупать дачи, недорогие дома и земельные участки», — рассказала представитель компании «Этажи».

Те, у кого есть загородная недвижимость, оказались в выгодном положении во время пандемии коронавируса. На территории Свердловской области действуют ограничительные меры. Жителям крупных городов долгое время было запрещено выходить на улицу. Исключением был выход в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и для выгула домашних животных. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в мае разрешил уральцам гулять в парках.