Власти края назначили даты заседаний, где будет решаться судьба долгостроев
Врио главы края назначил даты заседаний по обанкротившимся застройщикам — пермские предприниматели отстояли право торговать у жилых домов — пермяки несколько лет платили за дождь и снег — деревенская школа расформировала класс из-за недостатка учеников. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:
Глава региона определился с графиком заседаний по обманутым дольщикам
- Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram опубликовал график заседаний Наблюдательного совета по проблемным домам региона, застройщики которых признаны банкротами. В список вошли
29 долгостроев. Чиновники по каждому дому будут принимать индивидуальные решения — выплачивать компенсации или достраивать дома.
Пермским бизнесменам разрешили торговать около жилых домов
- Пермские предприниматели добились в суде права на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Дело рассматривалось Четвертым апелляционным судом. Суд подтвердил решение, вынесенное ранее Пермским краевым судом о признании незаконным действующего в Перми запрета.
Пермяки несколько лет платили за осадки
- Жители Чусового несколько лет оплачивали незаконные счета, которые были включены в плату за услуги водоотведения. Местный «Горводоканал», заключившее с абонентами договоры на водоснабжение и водоотведение включил в коммунальные платежи оплату за нагрузку на систему водоотведения от дождя и таяния снега.
Школа отказалась обучать десятиклассников
- Школа поселка Бырма из Кунгурского района отказалась обучать десятиклассников из-за недобора учеников. Семь школьников подали заявление о приеме в 10 класс, но получили отказ. Учреждение мотивировало это тем, что в классе должно быть не менее 10 учеников.
Предприниматель из Перми обманул земляков на 56 млн рублей
- Жителя Перми будут судить за мошенничество на сумму более 56 миллионов рублей, которые он занимал у земляков под предлогом открыть производство пельменей. Деньги предприниматель брал под процент, сильно превышающий среднюю ставку банков, чем еще больше соблазнял кредиторов.
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