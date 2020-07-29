28 июля 2020
27 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 29 июля. Махонин сделал шаг навстречу обманутым дольщикам, пермяки несколько лет платили за снег и дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, недострой, заброшенная стройка, стройка
Власти края назначили даты заседаний, где будет решаться судьба долгостроев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Врио главы края назначил даты заседаний по обанкротившимся застройщикам — пермские предприниматели отстояли право торговать у жилых домов — пермяки несколько лет платили за дождь и снег — деревенская школа расформировала класс из-за недостатка учеников. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона определился с графиком заседаний по обманутым дольщикам

  • Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram опубликовал график заседаний Наблюдательного совета по проблемным домам региона, застройщики которых признаны банкротами. В список вошли 29 долгостроев. Чиновники по каждому дому будут принимать индивидуальные решения — выплачивать компенсации или достраивать дома.

Пермским бизнесменам разрешили торговать около жилых домов

Пермяки несколько лет платили за осадки

Школа отказалась обучать десятиклассников

Предприниматель из Перми обманул земляков на 56 млн рублей

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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