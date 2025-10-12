«Молоденькую хочу себе в старости»: Прохор Шаляпин назвал критерии будущей жены

Прохор Шаляпин признался, что в старости хотел бы жениться на молодой девушке
Ранее Шаляпин признался в чувствах к актрисе Олесе Иванченко
Ранее Шаляпин признался в чувствах к актрисе Олесе Иванченко Фото:

Певец Прохор Шаляпин рассказал, какой должна быть его будущая супруга. По его словам, это должна быть энергичная молодая девушка. С ней артист планирует встретить старость.

«Честно признаюсь, мне нужна молодая, энергичная, которая будет понимать, что я ей оставляю имущество, не обделяю, а она за мной ухаживает. Если мы будем вдвоем лежать на кровати полумертвые, какой прок от этого будет? Молоденькую хочу себе в старости, если я дотяну», — сказал певец в интервью на YouTube-канале «Kiss».

Он также отметил, что, прежде всего, избранница артиста, а возможно и его будущая супруга, должна быть способна подарить ему потомство, поэтому Шаляпин подчеркивает важность соответствующего физического здоровья девушки. Кроме того, по мнению исполнителя, с возрастом жена должна обладать достаточной энергией и возможностью заботиться о нем, как это, по его словам, делала Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой артист встречался в 2019 году.

Свое будущее в старости Прохор Шаляпин видит по аналогии с юмористом Евгением Петросяном. В то же время, в случае непредвиденных обстоятельств, артист намерен отблагодарить супругу материально. Он также отметил, что на данный момент женщины младше 35 лет его не интересуют, добавив, что с такими «разве что в песочнице играть».

Ранее Шаляпин заявил о своих романтических чувствах к стендап-комику Олесе Иванченко, которая младше его на двенадцать лет. По словам артиста, их возможные совместные дети были бы замечательными, а сам он был бы готов мириться с особенностями характера Иванченко. Шаляпин также подчеркнул, что между ними существует «та самая химия». Вместе с тем, певец отметил, что у актрисы уже есть партнер, а он сам, по его же словам, является для нее слишком взрослым, передает 360.ru.

