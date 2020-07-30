29 июля 2020
28 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 30 июля. Чиновники обратили внимание на голодающего бизнесмена, в регионе может увеличиться число пострадавших дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, стребкова наталья
Югорский омбудсмен Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с голодовкой предпринимателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На голодающего бизнесмена обратили внимание в правительстве округа — в Нефтеюганске не могут достроить 8-этажный дом — власти выставили на продажу завод — МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

Власти обратили внимание на голодовку предпринимателя

  • Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова собирается вмешаться в историю с предпринимателем из поселка Селиярово Евгением Коныгиным, который голодает уже больше 25 дней. Он требует, чтобы власти помогли ему справиться с последствиями кризиса.
  • Власти ХМАО уже выступили со заявлением в отношении этого дела. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин считает, что Коныгину была оказана вся помощь для того, чтобы он мог пережить последствия для своего бизнеса во время пандемии.

В Нефтеюганске под угрозой строительство 8-этажного дома

В ХМАО выставили на продажу рыбоводный завод

  • Департамент управления госимуществом Югры выставил на аукцион Югорский рыбоводный завод. Начальная цена предприятия 798 млн рублей. Объем уставного капитала завода достигает 1,6 млрд руб.

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности

  • В период с 28 по 31 июля на юге Югры прогнозируется высокий уровень пожарной опасности и вырастет опасность возникновения возгораний в лесах. Ведомство также запрещает пользоваться открытым огнем на садовых участках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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