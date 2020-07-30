Югорский омбудсмен Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с голодовкой предпринимателя
На голодающего бизнесмена обратили внимание в правительстве округа — в Нефтеюганске не могут достроить 8-этажный дом — власти выставили на продажу завод — МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
Власти обратили внимание на голодовку предпринимателя
- Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова собирается вмешаться в историю с предпринимателем из поселка Селиярово Евгением Коныгиным, который голодает уже больше 25 дней. Он требует, чтобы власти помогли ему справиться с последствиями кризиса.
- Власти ХМАО уже выступили со заявлением в отношении этого дела. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин считает, что Коныгину была оказана вся помощь для того, чтобы он мог пережить последствия для своего бизнеса во время пандемии.
В Нефтеюганске под угрозой строительство 8-этажного дома
- Руководство компании-застройщика восьмиэтажного дома в Нефтеюганске заявило, что строительство будет заморожено из-за отказа мэрии продлить договор аренды на землю.
В ХМАО выставили на продажу рыбоводный завод
- Департамент управления госимуществом Югры выставил на аукцион Югорский рыбоводный завод. Начальная цена предприятия 798 млн рублей. Объем уставного капитала завода достигает 1,6 млрд руб.
МЧС предупредило о высокой пожарной опасности
- В период с 28 по 31 июля на юге Югры прогнозируется высокий уровень пожарной опасности и вырастет опасность возникновения возгораний в лесах. Ведомство также запрещает пользоваться открытым огнем на садовых участках.
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