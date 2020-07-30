Основатель beauty-пространства «BE LA FEMME» Алена Пьецух, несмотря на кризис, запускает масштабный салон красоты в Екатеринбурге Фото Алены Пьецух

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пандемия коронавируса — подходящее время, чтобы начать бизнес с нуля и сделать его успешным. Но многие игроки не смогли приспособиться к новым условиям работы и ушли с рынка. Об этом в стриме в Instagram URA.RU заявила основатель beauty-пространства «BE LA FEMME» Алена Пьецух.

«Пандемия, на самом деле, только сыграла на руку. Работать остались самые сильные, те, кто смогли адаптироваться под текущие реалии, сохранить грамотное управление бизнесом и рабочий коллектив», — пояснила Пьецух.

В августе, несмотря на кризис, бизнес-леди намерена расшириться и открыть в центре Екатеринбурга один самых крупных салонов красоты (на площади 650 кв. м.) с двумя отдельными помещениями — BÉ LA FEMME для женщин и DEPARTAMENT M для мужчин. Последний станет первым масштабным проектом для мужчин в Екатеринбурге. Это будет центр красоты «полного цикла», где в одном месте станут доступны различные базовые уходовые процедуры.

Алена с отличием окончила факультет «Мировой экономики» УГТУ-УПИ, но свою жизнь решила связать с предпринимательской деятельностью. Свой бизнес построила фактически с нуля и считает, что реализовать себя в качестве предпринимателя можно абсолютно в любой сфере. «Что касается выбора сферы деятельность, в которой вы будете развиваться как предприниматель, здесь необходимо, чтобы вы были уникальны, были экспертом в своей сфере и, конечно, полезны обществу. Любой успех подразумевает огромный труд и старание. Нужно не просто любить свое дело, для успеха и высокого результата необходимо быть настоящим фанатом, генератором идей, развиваться и совершенствоваться каждый день, каждый час, каждую минуту», — пояснила Пьецух.