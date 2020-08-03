Льготникам увеличили выплаты на лекарства на 100 рублей

На бесплатные лекарства каждому льготнику положено около 886 рублей ежемесячно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти РФ увеличили сумму расходов на бесплатные лекарственные средства для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, на одного льготника государство будет выделять около 886 рублей ежемесячно. Таким образом, в 2020 году сумма, выделяемая из бюджета на социальную помощь, увеличится на 988 рублей.

Бесплатные лекарства и медицинские изделия в России положены более 20 категориям льготников. Среди них как инвалиды и ветераны боевых действий (включая участников ВОВ), так и дети до трех лет, ликвидаторы чернобыльской аварии, КМНС и многие другие.

Помимо лекарств льготники могут претендовать и на индивидуальные медицинские средства. Так, для ликвидаторов радиоактивных загрязнений предусмотрены бесплатные зубные протезы, дети с редкими заболеваниями могут бесплатно получить продукты лечебного питания.

Ранее правительство РФ утвердило субсидии льготным категориям граждан на оплату ЖКХ. По информации Nation News, деньги в размере 50% от стоимости услуг получат ветераны, инвалиды и пострадавшие от различных техногенных катастроф.

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