Открыт новый авиамаршрут — чиновник получил высокий пост в Москве — глава счетной палаты отчитался о доходах за 2019 год — в области выросли цены на бензин — жители жалуются на вымогателей в костюмах ростовых кукол. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:
Глава счетной палаты Тюмени отчитался о годовом доходе
Руководитель счетной палаты региона Владимир Казанцев заработал в 2019 году 3,2 млн рублей. Также он владеет автомобилем Nissan X-Trail. Недвижимости в собственности нет. Однако жене Казанцева принадлежат три земельных участка общей площадью 3 248 квадратных метров, два жилых дома и квартира.
В Тюмени ГИБДД проводит проверки по безопасности такси
Тюменские автоинспекторы, служебные приставы, представители тюменской таможни и миграционной службы 5 августа провели рейды, чтобы выявить должников, нелегалов среди таксистов, а также найти незаконно ввезенные в страну автомобили. Силовики проверили сотни перевозчиков и выявили десятки нарушений.