05 августа 2020
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Самое актуальное в Тюменской области на 6 августа. Запущены прямые рейсы в Пермь, в регионе зафиксировали скачок цен на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, самолет, боинг 767, ютейр
Авиакомпания Utair запустила новые регулярные рейсы Тюмень-Пермь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Открыт новый авиамаршрут — чиновник получил высокий пост в Москве — глава счетной палаты отчитался о доходах за 2019 год — в области выросли цены на бензин — жители жалуются на вымогателей в костюмах ростовых кукол. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Открыто прямое авиасообщение с Пермью

Тюменский чиновник получил пост в Москве

Глава счетной палаты Тюмени отчитался о годовом доходе

  • Руководитель счетной палаты региона Владимир Казанцев заработал в 2019 году 3,2 млн рублей. Также он владеет автомобилем Nissan X-Trail. Недвижимости в собственности нет. Однако жене Казанцева принадлежат три земельных участка общей площадью 3 248 квадратных метров, два жилых дома и квартира.

В Тюмени ГИБДД проводит проверки по безопасности такси

  • Тюменские автоинспекторы, служебные приставы, представители тюменской таможни и миграционной службы 5 августа провели рейды, чтобы выявить должников, нелегалов среди таксистов, а также найти незаконно ввезенные в страну автомобили. Силовики проверили сотни перевозчиков и выявили десятки нарушений.

В Тюменской области резко выросла цена на топливо

Ростовые куклы вымогают деньги у прохожих

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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